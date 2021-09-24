Галицкий о дерби с «Кубанью»: «Это всегда классно. Не хватает их в РПЛ»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к другой краснодарской команде, «Кубани».
«Дерби с «Кубанью»? Это классно всегда. Мне не хватает их в премьер-лиге, конечно. Классно же, когда город разделён на два цвета. Вот был «Спартак» — ЦСКА. Кайф же! Кроме уважения у меня нет ничего к «Кубани». «Краснодар» жил «Кубанью». Невероятная благодарность, что они пускали нас на стадион, когда мы начинали. У нас сейчас такие нервные игры только с «Зенитом», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.
«Краснодар» попал в одну группу с «Кубанью» в элитном групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России. Матч между этими командами пройдет 27 октября.
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