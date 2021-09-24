Галицкий прокомментировал документальный фильм про «Краснодар» и гимн от Ханса Циммера

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о документальном фильме про клуб.

«Я очень доволен фильмом. Смотрел один раз, ибо не могу много. Этого фильма могло и не быть, если бы мы проиграли последнюю игру «Ренну». У нас все подряд болели ковидом. Жалко, что были пустые трибуны в фильме. Судьбу же не выбирают. Для болельщиков огромная гордость, что мы играли в Лиге чемпионов. Может, мы вообще никогда там больше не будем. Пустить камеру в раздевалку? Извините, но мы не балаболим. Мы не закрытый клуб, но нам не о чем говорить. Хорошо, что увидели, как Мусаев требовал играть в атаку. Вы видели, что он наезжал на Олссона за стандарт. Мы очень многое показали»

Мы не пустили музыку Ханса Циммера. Мы взяли нашего талантливого парня, который сделал ее более ритмичной. Была аранжировка. Даже при пустых трибунах это звучит очень торжественно. Они выпустили гимн, не согласовав его со мной. Текст у нас не родился. Мы посчитали, что наш гимн может быть без слов. Мы не должны рождать слова, которые не можем. Не надо делать ничего искусственного. У нас на стадионе прекрасная акустика. Мы довольны тем, что получилось. Спасибо русским парням за аранжировку», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.