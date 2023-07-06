Фернандеш: «Семин все еще мог бы помочь «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, как относится к российскому тренеру Юрию Семину.
«Семин — очень хороший тренер. Для меня это были хорошие отношения, наполненные трофеями и приятными моментами. Запомнил его как серьезного человека, но в то же время близкого к игрокам», — приводит Metaratings.ru слова Фернандеша.
Также он высказался о ситуации с увольнением специалиста из «Локомотива» после второго места в чемпионате России.
«Я действительно следил за этой ситуацией. Я как раз в то время был в «Краснодаре» и был удивлен, когда это произошло. Думаю, что Семин все еще мог бы помочь «Локомотиву», — добавил футболист.
Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.
Фернандеш играл за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.
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