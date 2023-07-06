Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» на сезон
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах команды на сезон-2023/24.
— Задачи на сезон?
— Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде — чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.
— Задача команды — быть в топ-5?
— «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача — возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, — сказал Галактионов.
В прошедшем сезоне «Локомотив» с 45 очками финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
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|Н
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|О
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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