В «Локомотиве» рассказали о ситуации с контрактом Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника команды Дмитрием Бариновым.

«Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта, итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам.

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — приводит слова Ульянова пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник близок к переходу в ЦСКА.

12 января капитан железнодорожников заявил, что не получал от клуба предложения с новым контрактом. Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2026 года.

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.