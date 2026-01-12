Агент Баринова сообщил, что переговоры о переходе футболиста в ЦСКА продолжаются

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о ситуации вокруг футболиста.

— Сейчас пока рано говорить о том, что Баринов останется [в «Локомотиве»] до конца контракта. Клубы между собой еще общаются. Вопрос не закрыт. Пока то что касается переговоров, мы не комментируем. Дайте чуть времени. Когда клубы поставят точку и будет окончательное решение, можно будет более расширенно отвечать. Переговорный процесс — всегда непросто. Если два клуба смогут пойти друг другу навстречу, все решится. Не говорятся, что делать, значит, не договорятся. Трудно прогнозировать. Клубы общаются напрямую. У нас просто нет подробностей, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».