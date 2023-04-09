Гладилин: «Пенальти в ворота «Динамо» был, раз его поставили»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Получился зрелищный матч, болельщики получили удовольствие. Результат закономерный. В матче было много ошибок, но это естественно. Соперники достойны друг друга, показали хорошую игру. Пенальти просматривают все. Он, конечно, был, раз его поставили. Это вопрос к судейскому корпусу», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

?«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.