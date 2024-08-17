Гафин — о Нгамале: «У него проблема с голеностопом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии форварда Муми Нгамале, получившего травму в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Как я понимаю, у него проблема с голеностопом. Подробнее будет понятно после обследования», — сказал Гафин.

В концовке первого тайма форвард хозяев Муми Нгамале получил травму голеностопа и был заменен после перерыва.

В текущем сезоне 30-летний камерунец провел 6 матчей и забил 2 гола.