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Сегодня, 19:22

Гафин — о Нгамале: «У него проблема с голеностопом»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии форварда Муми Нгамале, получившего травму в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Как я понимаю, у него проблема с голеностопом. Подробнее будет понятно после обследования», — сказал Гафин.

В концовке первого тайма форвард хозяев Муми Нгамале получил травму голеностопа и был заменен после перерыва.

В текущем сезоне 30-летний камерунец провел 6 матчей и забил 2 гола.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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