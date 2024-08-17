Гафин — о победе над «Крыльями»: «Динамо» достигло результата, на который рассчитывало»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы достигли результата, на который рассчитывали. Это самое главное. Где-то мы не дорабатывали. Где-то соперник оборонялся, тянул время и падал в нокдаун после каждого соприкосновения с мячом. Фол Майсторовича? Я его не видел», — сказал Гафин после матча.

После этого матча «Динамо» с 12 очками сравнялось в таблице с лидирующим «Зенитом», у которого игра в запасе. «Крылья Советов» с 3 очками — на 13-й строчке.