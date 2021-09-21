Гаджиев: «Слуцкий — один из самых интеллигентных российских тренеров»

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Считаю Слуцкого одним из самых интеллигентных российских тренеров. Леонид Викторович в своих оценках не руководствуется эмоциями. Эмоции на скамейках бывают у любого тренера. Какой бы он ни был выдержанный и уравновешенный. Неестественно не проявлять их в игре. Эмоции нужны и для работы. Художник не нарисует картину, а поэт не напишет стихи, если у него не будет эмоционального порыва. Сказать тренеру, чтобы он не проявлял эмоций — это категорически неверно.

Хоть тренеры и субъективны в оценке работы судей, они достаточно часто бывают правы. Особенно квалифицированные тренеры, которым является Слуцкий. Леонид Викторович в одном из комментариев говорил, что судьи должны нести ответственность за свои действия. В его словах есть логика. Почему тренер после напряженного матча должен давать комментарий, а судьи нет? И он абсолютно прав», — цитирует Гаджиева RT.

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место. У «Рубина» 14 очков и пятая позиция.