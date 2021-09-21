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«Профнепригодный» арбитр рассказал об отношениях со Слуцким

17:20
20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3. Арбитр Сергей Иванов показал красную карточку Леониду Слуцкому.
20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3. Арбитр Сергей Иванов показал красную карточку Леониду Слуцкому.
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В понедельник во время матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) арбитр Сергей Иванов удалил главного тренера хозяев Леонида Слуцкого, а тот в ответ назвал рефери «профнепригодным». Сегодня судья отреагировал на высказывания в свой адрес.

«У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал Иванов о своих отношениях со Слуцким. — Задача судейской бригады провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей.

Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра такая же сложная работа. Каждый из нас, игроки, тренеры, судьи, пытается делать свою работу качественно».

Полностью интервью Сергея Иванова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/arbitr-sergey-ivanov-otreagiroval-na-vyskazyvaniya-glavnogo-trenera-rubina-leonida-sluckogo-1837834/

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Александр Бобров все материалы автора

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