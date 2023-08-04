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Сегодня, 13:51

Гаджиев рассказал, чего ждет от матча ЦСКА с «Локомотивом» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от матча 3-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«Армейцы весной тоже на старте выглядели не очень убедительно, но затем смогли занять второе место в турнирной таблице РПЛ. Федотов основательно готовит команду, поэтому ЦСКА может быть сейчас не на пике, но постарается быстро набрать форму. Это чисто мои предположения. Матч будет непростым для каждой из команд. Они ведь примерно одного уровня, поэтому многое будет зависеть от того, как ЦСКА и «Локомотив» используют свои моменты. Очень много факторов, на самом деле, влияет на результат и содержание встречи», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

РПЛ: расписание трансляций матчей 3-го тура
Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-tsska-seychas-ne-na-pike-no-postaraetsya-byistro-nabrat-formu
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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