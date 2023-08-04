Караваев: «ЦСКА всегда останется клубом, который дал мне дорогу в большой футбол»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о роли ЦСКА в его карьере. 28-летний россиянин является воспитанником армейцев.
«ЦСКА всегда останется значимым для меня клубом. Он дал мне дорогу в большой футбол, за что я очень благодарен. Но есть и другие важные матчи — с тем же «Спартаком», когда мы стали чемпионами за 4 тура до конца сезона. По эмоциям, наверное, это покруче», — цитирует игрока Sport24.
Караваев провел за ЦСКА 4 матча в сезоне-2013/14. Защитник перешел в «Зенит» в 2019 году из «Витесса».
Источник: Sport24
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|
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|1
|1
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|4
|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
8
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|0
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|
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|0
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|1
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|
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|2
|0
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|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
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16
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|2
|0
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|2
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
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|6.08
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|
Зенит – Динамо
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|6.08
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|
Сочи – Ахмат
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|0
|
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|1
|0
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