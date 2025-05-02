Артем Дзюба забил в четвертом матче подряд впервые с 2021 года

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в матче с махачкалинском «Динамо» (1:0) в 27-м туре РПЛ. 36-летний форвард отметился в четвертом матче чемпионата России подряд.

По данным Opta, последний раз подобная серия была у Дзюбы в 2021 году во время выступления за «Зенит». Тогда форвард забил в шести матчах подряд.

Дзюба забил шесть голов в РПЛ в 2025 году. Он лучший бомбардир лиги во второй части сезона вместе с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.