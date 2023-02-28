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Сегодня, 14:17

Гаджиев считает ЦСКА фаворитом в ответном матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Краснодара» в ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

«Шансы всегда есть, я не могу сказать, что различие в классе сумасшедшее, которое не оставляет возможностей. Просто шансы у одних выше, а у других — ниже. Армейцы ближе к успеху, чем «Краснодар», в силу крупной победы», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная игра пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19850395.shtml?updated
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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