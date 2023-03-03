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Гаджиев отреагировал на высказывание Дзюбы о засилье бразильцев в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился размышлениями, вызванными словами нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о негативном отношении к курсу «Зенита» на приобретение бразильских легионеров.

«Это личное мнение Дзюбы. Он считает, что нужно было бы ориентироваться на меньшее количество бразильцев, чтобы в команде сохранялся баланс. Наверное, поэтому он так сказал. Но в «Зените» есть люди, которые контролируют этот баланс. Я не могу комментировать точку зрения на этот вопрос отдельной личности, кем бы она ни была. Могу лишь высказать предположение о том, насколько такая ситуация помогает или мешает команде на основании исторического опыта. В России уже были случаи, когда большое количество бразильцев в команде приводило к успешным результатам. Так было в ЦСКА, и в «Зените» сейчас тоже есть успехи. Но всегда же можно сказать, что этот результат мог бы быть еще лучше», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

С августа по ноябрь 2022 года 34-летний нападающий выступал за «Адану Демирспор», в составе которого провел 5 матчей и отметился в них 1 забитым голом. В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10694135-gadzhiev-otreagiroval-na-vyskazyvanie-dzyuby-o-zasile-brazilcev-v-zenite.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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