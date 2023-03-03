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Сегодня, 20:00

Кузнецов высказался о расследовании уголовного дела в отношении Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о расследовании уголовного дела, которое открыто в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Что делать «Спартаку», если Промеса приговорят к тюремному заключению в Нидерландах? Если мы придерживаемся законов, которые есть у нас в стране, Европе и во всём мире, думаю, его надо отдавать. Если его не отдать, то сразу будет прецедент. Почему Мамаев и Кокорин получают наказание или тот же Алвес, а Промес у нас что, какой-то обособленный или другой человек?! Если ты нарушил закон, то будь любезен, плати за это. Естественно, что если вину признают, а «Спартак» решит оставить Промеса, то о нас будут говорить как о коррупционной стране, где нет законов, а мы здесь можем творить то, что хотим», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

3 марта прокуратура Нидерландов запросила два года тюремного заключения для Промеса, информирует NOS.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провёл 25 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-esli-ne-vidat-promesa-to-o-rossii-budut/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Дмитрий Кузнецов
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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