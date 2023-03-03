«Факел» — «Химки»: Гонгадзе сравнял счет
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счет в матче 18-го тура РПЛ против «Химок».
Футболист отличился голом на 44-й минуте. Это 5-й гол 26-летнего футболиста в этом сезоне.
Ранее, на 21-й минуте, голом отметился нападающий «Химок» Маркос Гильерме.
Встреча проходит в Воронеже.
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|
Владимир Писарский
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|14
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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|К
|Ж
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|1
|3
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Факел
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