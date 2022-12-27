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Гаджиев оценил перспективы возвращения российских клубов в еврокубки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился размышлениями о перспективах российских сборных и клубов на международной арене в 2023 году.

«Участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет. А что касается Азии, то вопрос сложный. Не случайно исполком РФС вновь перенес принятие решения по этому поводу. Это связано с тем, что многие нюансы перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию недостаточно понятны. Хотя и были подобные прецеденты, но Казахстан, наоборот, переходил из Азии в Европу.

Поэтому в международном отношении ожидания от 2023 года туманные. Но мне все равно кажется, что лучше, если наши сборные и клубы будут играть. Когда это станет возможным в Европе — неизвестно. А если в Азии дадут право участвовать в отборочных играх к чемпионату мира, то нужно им пользоваться», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Источник: Vprognoze.ru
РФС
Гаджи Гаджиев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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