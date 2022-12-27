Гаджиев оценил перспективы возвращения российских клубов в еврокубки

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился размышлениями о перспективах российских сборных и клубов на международной арене в 2023 году.

«Участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет. А что касается Азии, то вопрос сложный. Не случайно исполком РФС вновь перенес принятие решения по этому поводу. Это связано с тем, что многие нюансы перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию недостаточно понятны. Хотя и были подобные прецеденты, но Казахстан, наоборот, переходил из Азии в Европу.

Поэтому в международном отношении ожидания от 2023 года туманные. Но мне все равно кажется, что лучше, если наши сборные и клубы будут играть. Когда это станет возможным в Европе — неизвестно. А если в Азии дадут право участвовать в отборочных играх к чемпионату мира, то нужно им пользоваться», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.