Белоголовцев считает, что Федун совершил ошибку, закрыв «Спартак-2»

Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал информацию о возрождении дубля московской команды.

«Конечно, поддерживаю решение о воссоздании второй команды. Не знаю, зачем это было нужно в свое время. Там вообще какая-то очень темная история с этими ребятами, которые, слава богу, уже отвалили. Поэтому, в общем, это прекрасная идея. Обязательно нужна вторая команда: обкатывать и растить молодых, возвращаться после травм. Это великолепное решение.

Согласен ли с тем, что это один из первых заметных и хороших шагов нового руководства? Да, это очень правильное решение. Мне кажется, абсолютно было ошибочно закрывать эту команду, Федун, по-моему, допустил ошибку, и слава богу, что сейчас новое руководство ее исправляет. Мне это очень нравится», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.