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Сегодня, 12:04

Белоголовцев считает, что Федун совершил ошибку, закрыв «Спартак-2»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал информацию о возрождении дубля московской команды.

«Конечно, поддерживаю решение о воссоздании второй команды. Не знаю, зачем это было нужно в свое время. Там вообще какая-то очень темная история с этими ребятами, которые, слава богу, уже отвалили. Поэтому, в общем, это прекрасная идея. Обязательно нужна вторая команда: обкатывать и растить молодых, возвращаться после травм. Это великолепное решение.

Согласен ли с тем, что это один из первых заметных и хороших шагов нового руководства? Да, это очень правильное решение. Мне кажется, абсолютно было ошибочно закрывать эту команду, Федун, по-моему, допустил ошибку, и слава богу, что сейчас новое руководство ее исправляет. Мне это очень нравится», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом «двойки» стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: Betonmobile
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Леонид Федун
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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