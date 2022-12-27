Адиев о возможном переходе Бевеева в сборную Казахстана: «У него нет гражданства, смысла нет об этом говорить»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что защитник «Урала» Мингиян Бевеев может быть в ближайшее время заигран за национальную команду Казахстана.

«Он был вызван в сборную России, я не знаю откуда такая информация, — цитирует Metaratings.ru Адиева. — У футболиста нет казахского паспорта, как я могу его рассматривать? Не знаю про это, если у игрока есть паспорт — мы рассмотрим, если нет паспорта, то не рассматриваем его. Как я понимаю, у него нет гражданства, смысла нет об этом говорить».

Бевеев выступает за «Урал» с лета 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Бевеев провел за «Урал» 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.