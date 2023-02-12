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Гаджиев назвал Жиркова одним из наиболее профессиональных футболистов в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что у Юрия Жиркова была образцовая игровая карьера.

«Юра играл не только у меня в «Анжи». Он один из наших наиболее профессиональных футболистов. С точки зрения достижений и реализации своего потенциала далеко не каждому удается реализовать свои возможности, ведь это каждодневный труд. И в этом смысле Жирков был образцом. Он играл в топовых клубах — ЦСКА, «Зенит», «Челси». Он бронзовый призер чемпионата Европы и имеет много других значимых достижений. Одним словом, его футбольная карьера удалась. Хочу, чтобы после ухода все то, что он планирует в дальнейшем, пусть обязательно сбудется!» — приводит слова Гаджиева Sport24.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-gadzhiyev-o-zhirkove-odin-iz-nashikh-naiboleye-professionalnykh-futbolistov
Юрий Жирков
Футбол
Гаджи Гаджиев
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