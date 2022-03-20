Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

20 марта, 23:37

Талалаев — о новости про конфликт в «Ахмате»: «Крысу» быстро найдем»

Главный тренер «Ахмата» Талалаев прокомментировал информацию о конфликте с защитником Семеновым
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал обозревателю «СЭ» информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семеновым после матча с «Локомотивом» в 22-м туре Тинькофф РПЛ (2:3).

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдем», — сказал «СЭ».

Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что между Талалаевым и Семеновым произошел конфликт, в результате которого игрок был оштрафован на 500 тысяч рублей и лишен капитанской повязки.

32-летний Семенов выступает за грозненский клуб с 2014 года и провел в его составе в чемпионате более 200 матчей. 49-летний Талалаев стал главным тренером команды летом 2020 года после расставания с «Крыльями Советов».

Андрей Семенов
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Ахмат
15
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Гаджи Гаджиев поделился мнением об атмосфере в «Рубине»
Кобелев считает, что у «Динамо» есть шансы выиграть чемпионат России
Смолов лишил Карпина победы, «Динамо» не смогло переиграть «Ростов»: кадры матча
Глебов: «У нас есть свои молодые хорошие футболисты, которым нужно где-то время, шансы»
Лаксальт: «Не вижу никаких предпосылок к уходу Шиманьски»
Игорь Лещук — о задачах «Динамо»: «Хотим забраться как можно выше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев считает, что у «Динамо» есть шансы выиграть чемпионат России

Гаджи Гаджиев поделился мнением об атмосфере в «Рубине»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости