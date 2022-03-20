Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал обозревателю «СЭ» информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семеновым после матча с «Локомотивом» в 22-м туре Тинькофф РПЛ (2:3).

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдем», — сказал «СЭ».

Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что между Талалаевым и Семеновым произошел конфликт, в результате которого игрок был оштрафован на 500 тысяч рублей и лишен капитанской повязки.

32-летний Семенов выступает за грозненский клуб с 2014 года и провел в его составе в чемпионате более 200 матчей. 49-летний Талалаев стал главным тренером команды летом 2020 года после расставания с «Крыльями Советов».