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Гаджиев: «Не исключаю, что Баринов останется в «Локомотиве» до лета, а потом уедет в Европу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» этой зимой.

«Хорошо, что нашими футболистами интересуются, есть какой-то определенных уровень у них. Понятно, что не «Бавария», но «Бешикташ» стабильно участвует в еврокубках. Надо ехать или нет — пусть Дмитрий решит уж сам, выберет лучший вариант. Он воспитанник «Локомотива», клуб в непростой ситуации. Не исключаю, что хавбек захочет помочь железнодорожникам исправить положение, а затем, летом, уже уедет в Европу. Мы не можем осуждать Баринова за тот выбор, который он примет», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-ne-isklyuchayu-chto-barinov-zahochet-ostatsya-v-lokomotive-do-leta-a-uzhe-potom-uedet-v-evropu

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35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
1
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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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