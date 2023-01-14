«Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не хочет отпускать капитана команды Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно, несмотря на готовность игрока рассмотреть предложение.

Возможным вариантом осуществления трансфера является выплата «Бешикташем» суммы отступных по контракту 26-летнего полузащитника с «Локомотивом», которая составляет 15 миллионов евро. В тоже время турецкий клуб готов заплатить не более 5 миллионов евро.

12 января агент Баринова, Павел Банатин рассказал об интересе «Бешикташа» к россиянину.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.