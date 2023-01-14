Полузащитник Кучаев специально приехал на сборы ЦСКА без телефона

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как идет работа на первом тренировочном сборе команды.

— Очень рад полноценным тренировкам — из-за повреждения я пропускал последние игры первой части сезона и тренировался индивидуально. В отпуске, конечно же, тоже много работал в зале, выполнял программу, которую каждому игроку выдал тренерский штаб.

— Позади первая неделя тренировок. Как оценишь?

— Нагрузки тяжелые. Все-таки была большая пауза, плюс до этого я не играл пару месяцев. Набирать сейчас не так просто, но сборы на то и сборы! Тут надо выкладываться на полную, закладывать базу. Хорошо, что сборы длинные, есть время хорошо подготовить себя к сезону.

— Ты единственный футболист, который приехал на сборы без телефона.

— Ха-ха, да! Полная концентрация на работе. Зато открыл для себя много нового.