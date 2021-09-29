Гацкан рассказал, какой российский клуб может возглавить тренер «Шерифа» Вернидуб

Бывший игрок «Ростова» в интервью «СЭ» заявил, что тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб в будущем может возглавить российский клуб.

— Вернидубом заинтересуются европейские клубы?

— Думаю, заинтересуются постсоветские. Может быть, даже из России.

— Условный ЦСКА он может возглавить?

— Конечно, он доказал, что может добиваться результата

— Нет ли ощущения, что это был временный взлет «Шерифа»?

— Если бы это была одна игра с «Шахтером», а потом бы проиграли «Реалу»... Они играют в свою игру и могут еще добиться результатов.

— Можно ли сравнить эту победа «Шерифа» над «Реалом» и победу ЦСКА над мадридцами?

— Тогда была другая Лига чемпионов. К тому же «Шериф» еще обыграл «Шахтер». ЦСКА же обыграл «Реал», но на этом все.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде (Испания) выиграл у «Реала» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. У молдавской команды 6 очков после двух игр в ЛЧ.

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