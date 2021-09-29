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Бывший игрок «Ростова» Гацкан объяснил, почему российский футбол теряет позиции

19:22
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан в интервью «СЭ» объяснил, почему российский футбол теряет позиции на мировой арене.

— Почему у наших клубов практически нет побед в Лиге чемпионов, а у дебютанта «Шерифа» уже две победы? Что не так?

— Мне кажется, что прошла слишком быстрая смена поколений. Галицкий сказал, что молодые игроки должны быть достойны основного состава, и тогда они вырастут и будут готовы к этому.

— Как оцените вероятность, что игроки «Шерифа» зимой перейдут в топовые европейские чемпионаты?

— Уверен на сто процентов, что у большей части команды будут варианты уйти в лучшие клубы.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде (Испания) выиграл у «Реала» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. У молдавской команды 6 очков после двух игр в ЛЧ.

Полностью интервью Александра Гацкана читайте на сайте «СЭ»

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