Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги
12 из 16 клубов Тинькофф РПЛ выступают против того, чтобы Сергей Прядкин продолжал работу на должности президента организации, сообщает Чемпионат.com.
Ранее сообщалось, что Прядкин может в ближайшее время покинуть свою должность. Этот вопрос находится на стадии оформления. В таком случае и. о. президента может стать один из руководителей клубов: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).
Наиболее вероятным кандидатом на замену Прядкину считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.
60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4468927-12-iz-16-klubov-rpl-vystupayut-za-uhod-pryadkina-s-posta-prezidenta-ligi.html
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