Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги

12 из 16 клубов Тинькофф РПЛ выступают против того, чтобы Сергей Прядкин продолжал работу на должности президента организации, сообщает Чемпионат.com.

Ранее сообщалось, что Прядкин может в ближайшее время покинуть свою должность. Этот вопрос находится на стадии оформления. В таком случае и. о. президента может стать один из руководителей клубов: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Наиболее вероятным кандидатом на замену Прядкину считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.

60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.