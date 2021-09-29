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Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги

21:15
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
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12 из 16 клубов Тинькофф РПЛ выступают против того, чтобы Сергей Прядкин продолжал работу на должности президента организации, сообщает Чемпионат.com.

Ранее сообщалось, что Прядкин может в ближайшее время покинуть свою должность. Этот вопрос находится на стадии оформления. В таком случае и. о. президента может стать один из руководителей клубов: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Наиболее вероятным кандидатом на замену Прядкину считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.

60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4468927-12-iz-16-klubov-rpl-vystupayut-za-uhod-pryadkina-s-posta-prezidenta-ligi.html

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Евгений Петров все материалы автора

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