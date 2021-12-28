«Рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду». Габулов оценил вероятность перехода Жиркова в «Химки»
Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.
— Какие цели на зимнее трансферное окно?
— Здесь без конкретики, чтобы не возникло сложностей с реализацией.
— Ваш богатый опыт, как игрока, скажет положительно в процессе переговоров по трансферам?
— Надеюсь, что скажется положительно, да. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться.
— Юрий Жирков близко к «Химкам»?
— Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду.
— Мамаев в нынешней форме может помочь «Химкам»?
— Верю и надеюсь, что да.
— Вы, Мамаев, Жирков, были слухи про Васина. Вы планируете весь ЦСКА в «Химках» собрать?
— Я бы не стал проводить такие параллели, — сказал Габулов Sport24.
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