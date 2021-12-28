Кюизанс будет сам выбирать между ЦСКА и «Венецией». «Бавария» готова продать игрока

ЦСКА активно интересуется полузащитником «Баварии» Микаэлем Кюизансом. У игрока также есть предложение от «Венеции», сообщает журналист Санти Ауна.

Немецкий клуб готов продать 22-летнего француза за 10 миллионов евро. Кюизанс сам выберет между российским и итальянским клубом. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие дни.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.