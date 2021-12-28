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Кюизанс будет сам выбирать между ЦСКА и «Венецией». «Бавария» готова продать игрока

20:58
Микаэль Кюизанс. Фото Instagram
Микаэль Кюизанс. Фото Instagram
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ЦСКА активно интересуется полузащитником «Баварии» Микаэлем Кюизансом. У игрока также есть предложение от «Венеции», сообщает журналист Санти Ауна.

Немецкий клуб готов продать 22-летнего француза за 10 миллионов евро. Кюизанс сам выберет между российским и итальянским клубом. Ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие дни.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.

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Иван Шитик все материалы автора

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