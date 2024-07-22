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Сегодня, 11:54

КДК РФС накажет Фомина за удаление в матче с «Факелом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 1-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Локомотив» — «Акрон» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений. У гостей главный тренер Тедеев систематически покидал техническую зону, плюс у команды задержка выхода на поле из раздевалки на второй тайм на пять минут. У «Динамо» неподобающее поведение игроков: 5 предупреждений и одно удаление. Полузащитник хозяев Даниил Фомин удален за серьезное нарушение правил игры и приглашен на заседание. В матче «Ростов» — ЦСКА главный тренер гостей Марко Николич покидал пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

В понедельник, 22 июня состоится заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».

Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
Марко Николич
КДК
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Химки

 1 0 1
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