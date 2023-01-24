Агент Еремич считает, что у Ивича не будет проблем с Галицким в «Краснодаре»

Футбольный агент Срждан Еремич считает, что у главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича не возникнет проблем с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Если решение о назначении Ивича принимал Галицкий, полагаю, они заранее все обсудили — как будет выстроена система в «Краснодаре». Галицкий наверняка изучил всю прессу о Владимире, все отлично понимал. Уверен, обе стороны знают, как все будет функционировать, если они согласились на совместную работу.

«Краснодар» не ошибся с кандидатурой Ивича. Уверен, что Галицкий и Хашиг все проконтролировали и собрали всю информацию о тренере. Владимир погружен в футбол на 200 процентов, думаю, у него может получиться в «Краснодаре», хороший специалист», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25 очками.