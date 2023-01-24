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Агент Еремич считает, что у Ивича не будет проблем с Галицким в «Краснодаре»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Срждан Еремич считает, что у главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича не возникнет проблем с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Если решение о назначении Ивича принимал Галицкий, полагаю, они заранее все обсудили — как будет выстроена система в «Краснодаре». Галицкий наверняка изучил всю прессу о Владимире, все отлично понимал. Уверен, обе стороны знают, как все будет функционировать, если они согласились на совместную работу.

«Краснодар» не ошибся с кандидатурой Ивича. Уверен, что Галицкий и Хашиг все проконтролировали и собрали всю информацию о тренере. Владимир погружен в футбол на 200 процентов, думаю, у него может получиться в «Краснодаре», хороший специалист», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25 очками.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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