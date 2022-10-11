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11 октября, 16:48

Агент Щенникова: «Георгий всегда готов играть за ЦСКА»

Агент заявил, что Щенников всегда готов играть за ЦСКА
Читать «СЭ» в

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

«Контракт с ЦСКА у Щенникова заканчивается летом. Будет встреча с руководством клуба, услышим их предложение. Не сомневаюсь, что Георгию предложат новый контракт. В ЦСКА всегда с уважением относятся к воспитанникам, особенно к Щенникову, который, как и Акинфеев, прошел всю академию, начиная с шести лет. Георгий всегда готов играть за ЦСКА, если позволит здоровье», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник принял участие в 2 матчах за армейцев. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает Щенникова в 1,2 миллиона евро.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Георгий Щенников
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ФК ЦСКА (Москва)
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