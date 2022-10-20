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Даса — о трансфере в «Динамо»: «Я здесь ради футбола, а не для того, чтобы гулять и веселиться»

Даса рассказал о переходе в «Динамо»
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» после кубкового матча против «Ростова» (3:1) рассказал, с какой целью перешел в российский клуб.

— Сборная Израиля попала в группу А по итогам матчей в Лиги Наций. Это большое событие для вашей команды?

— Конечно! В футболе не бывает простых игр. Ни в РПЛ, ни в сборной. Мы становимся умнее и опытнее в матчах за клубы. Мы будем делать все возможное в играх за сборную.

— Какое у тебя любимое место в Москве?

— Такое я еще не нашел. У нас очень много игр. Плюс был перерыв на матчи сборных. Было не так много времени, чтобы я увидел Москву.

— Ты никогда не гулял по городу?

— Еще нет. Я здесь ради футбола, а не для того, чтобы гулять и веселиться. Когда придет время — я сделаю это. Но сейчас его просто нет. Я сфокусирован на игре!

В этом сезоне Даса провел 7 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
1
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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