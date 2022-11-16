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Сегодня, 11:14

Агент игроков «Сочи»: «Важно отметить Точилина, с ним у ребят совсем другое настроение»

Футбольный агент Антон Синьков оценил ситуацию в «Сочи»
Виктория Кравченко
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Футбольный агент Антон Синьков отреагировал на ситуацию в «Сочи», за который выступают три его игрока: Николай Заболотный, Иван Миладинович и Никита Бурмистров.

«В нынешнем сезоне, учитывая матчи чемпионата и кубка, «Сочи» дважды сыграл на ноль, один раз — при непосредственном участии Заболотного. И здесь важно отметить Александра Точилина, сейчас у ребят совсем другое настроение во время тренировочного процесса. Это лишний раз доказывает: будь ты в своих снах хоть Гасперини, хоть Гвардиолой, но если у тебя нет элементарных психологических качеств, если ты не можешь общаться с коллективом, то ты обречен. И именно ситуация с «Сочи» сейчас это ярко показывает», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России «Сочи» набрал 25 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-igrokov-sochi-vazhno-otmetit-tochilina-s-nim-u-rebyat-sovsem-drugoe-nastroenie/
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