Агент Даво сообщил, что по поводу футболиста был запрос от российского клуба

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия отреагировал на интерес клуба РПЛ к нападающему клуба «Баия» Матеусу Даво.

«Был запрос от российского клуба, но в итоге не срослось. Больше ничего по этой истории не было», — заявил Гарсия «РБС Спорт».