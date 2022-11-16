Агент Даво сообщил, что по поводу футболиста был запрос от российского клуба
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия отреагировал на интерес клуба РПЛ к нападающему клуба «Баия» Матеусу Даво.
«Был запрос от российского клуба, но в итоге не срослось. Больше ничего по этой истории не было», — заявил Гарсия «РБС Спорт».
В прошлом сезоне Даво провел 52 матча, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.
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|36
|
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|5
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|
5
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|5
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|
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
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|27-32
|25
|
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|8
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|
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|5
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|
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
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|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
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