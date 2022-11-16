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Сегодня, 11:02

Агент Даво сообщил, что по поводу футболиста был запрос от российского клуба

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия отреагировал на интерес клуба РПЛ к нападающему клуба «Баия» Матеусу Даво.

«Был запрос от российского клуба, но в итоге не срослось. Больше ничего по этой истории не было», — заявил Гарсия «РБС Спорт».

В прошлом сезоне Даво провел 52 матча, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

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