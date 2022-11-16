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Сегодня, 11:15

Агент Кришито не исключил возвращения игрока в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Доменико Кришито.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент итальянского защитника Доменико Кришито Андреа Д'Амико в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли в будущем возвращение игрока в «Зенит».

«На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Все возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в этом клубе!» — сказал Д'Амико «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».

Доменико Кришито
ФК Зенит
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