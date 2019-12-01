Футболисты «Спартака» совершили прогулку по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»
13:52
В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде проведет матч против «Зенита». В день игры футболисты московской команды прогулялись по Санкт-Петербургу, сообщает Twitter красно-белых.
? Какая погода в вашем городе? #ЗенитСпартак pic.twitter.com/Q8mgBfozDn— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 1, 2019
В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра начнется в 19.00 (мск).
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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