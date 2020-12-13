РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Футболисты «Рубина» — о газоне перед матчем с «Тамбовом»: «А коньки дадут?»

13:18
Футболисты «Рубина» перед матчем с «Тамбовом». Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина» перед матчем с «Тамбовом». Фото ФК «Рубин»
Теги:

Футболисты «Рубина» оценили качество газона на стадионе в Саранске перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Пресс-служба казанцев опубликовала несколько фотографий поля, на которых видно, что оно в снегу. Также, в Twitter «Рубина» появилось видео, в котором один из футболистов спросил: «А коньки дадут?», на что другой игрок команды ответил ему, что всем выдадут лыжи.

Матч «Тамбов» — «Рубин» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 14.00 (мск). Встреча первого круга завершилась ничьей — 2:2.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир