Футболисты «Рубина» оценили качество газона на стадионе в Саранске перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Пресс-служба казанцев опубликовала несколько фотографий поля, на которых видно, что оно в снегу. Также, в Twitter «Рубина» появилось видео, в котором один из футболистов спросил: «А коньки дадут?», на что другой игрок команды ответил ему, что всем выдадут лыжи.

Матч «Тамбов» — «Рубин» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 14.00 (мск). Встреча первого круга завершилась ничьей — 2:2.