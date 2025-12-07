Футболисты ЦСКА вышли на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Алдонина

Футболисты ЦСКА вышли на матч 18-го тура РПЛ против «Краснодара» в футболках в поддержку бывшего полузащитника армейцев Евгения Алдонина.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Помимо ЦСКА, на клубном уровне Алдонин выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.