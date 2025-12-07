«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес открыл счет на 11-й минуте

Защитник ЦСКА Мойзес открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

Бразилец отличился на 11-й минуте ударом головой после подачи с углового.

Гол в ворота «Краснодара» стал для Мойзеса первым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. Перед игрой хозяева занимали второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, а гости шли третьими с 36 очками. Лидером является «Зенит», у которого 39 очков.