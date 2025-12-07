В махачкалинском «Динамо» сделали заявление после решения Биджиева уйти в отставку

Махачкалинское «Динамо» сделало заявление по поводу будущего главного тренера Хасанби Биджиева.

После матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) 59-летний специалист подал в отставку.

«Хасанби Эдуардович объявил о своем решении. Клуб принял это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни», — говорится в заявлении клуба.

Махачкалинцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В РПЛ «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место.