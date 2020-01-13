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Футболисты «Арсенала» прошли медосмотр в Москве

18:47
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Футболисты «Арсенала» прошли медицинское обследование в московской клинике, сообщает официальный сайт клуба.

14 января «Арсенал» вылетит в Турцию на первый тренировочный сбор.

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