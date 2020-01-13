Футболисты «Арсенала» прошли медосмотр в Москве
18:47
Футболисты «Арсенала» прошли медицинское обследование в московской клинике, сообщает официальный сайт клуба.
14 января «Арсенал» вылетит в Турцию на первый тренировочный сбор.
??Арсенальцы прошли медицинское обследование— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 13, 2020
Больше ярких снимков по ссылке ???https://t.co/kcais0Emsb pic.twitter.com/JnxPuXCgK1
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