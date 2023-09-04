Футболистам «Краснодара» показали высказывания Заремы перед матчем со «Спартаком»

По информации «СЭ», перед матчем 7-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:0) в раздевалке «быков» игрокам показали высказывание Заремы Салиховой, которая предрекала легкую победу красно-белым.

Перед матчем Салихова сказала, что «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле».

После седьмого тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице.