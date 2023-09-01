Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о предстоящем матче 7-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром». Команды сыграют в Краснодаре 2 сентября. Начало — в 20.00 мск.

По словам Салиховой, стиль «быков» подходит для москвичей, о чем говорит статистика личных встреч: 19 побед у «Спартака» и 9 у «Краснодара» при двух ничьих.

«Краснодар» — самый удобный соперник, — цитирует Салихову Metaratings.ru. — «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны — это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Краснодар» лидирует с 14 очками.