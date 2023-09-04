РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Спартак» в Москву

«Спартак» и «Сочи» договорились об обмене кругами перед матчем 8-го тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее игра должна была пройти 16 сентября на «Арене Фишт» в Сочи. Теперь встреча первого круга пройдет на «Открытие Арене» в Москве, а ответный матч в апреле 2024 года состоится в Сочи.

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.