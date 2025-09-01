В «Динамо» сообщили, что Зайнутдинов продолжит восстановлении от травмы в расположении клуба

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья защитника Бахтиера Зайнутдинова.

«Бахтиер Зайнутдинов продолжает восстановление от травмы, полученной в игре с ЦСКА, в расположении «Динамо». Ближайшая неделя покажет, когда он сможет вернуться в общую группу и принимать участие в матчах», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

27-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2025 года из «Бешикташа». В этом сезоне Зайнутдинов провел в составе бело-голубых 4 матча во всех турнирах.