Новичок «Спартака» Солари — о впечатлениях от России: «Удивило, как в Москве все красиво»

Аргентинский новичок «Спартака» Пабло Солари рассказал о своих впечатлениях от России.

Во вторник, 11 февраля, московский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника из «Ривер Плейта». Контракт с аргентинцем рассчитан на 4,5 года.

«Впечатления самые позитивные. Я еще очень мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как все красиво. Готов адаптироваться. Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ею воспользоваться», — сказал Солари в видео на YouTube-канале красно-белых.

Футболист также отметил, что бывшие игроки «Ривер Плейта», с которыми он беседовал, говорили только в положительном ключе о российском футболе.

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах за команду, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.