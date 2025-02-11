«Спартак» объявил о переходе Пабло Солари

Полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

23-летний аргентинец подписал контракт на 4,5 года. Он будет выступать под 7-м номером.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за футболиста 10 миллионов евро плюс бонусы за достижения в размере 2 миллионов.

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 7 миллионов евро.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.